Sassuolo-Fiorentina. Alle ore 21 al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia il Sassuolo di Roberto De Zerbi ospita la Fiorentina di Vincenzo Montella, match valido per la 10.a giornata di Serie A, secondo turno infrasettimanale della stagione 2019-2020. I neroverdi occupano la 14.a posizione in classifica con 9 punti all’attivo (3 vittorie e 5 sconfitte), conquistati in 8 giornate in quanto la squadra di De Zerbi deve recuperare il match contro il Brescia, rinviato dopo la morte del presidente Squinzi e dopo le 3 sconfitte consecutive contro Parma, Atalanta ed Inter, sono tornati alla vittoria nell’ultimo turno espugnando per 0-1 il ‘Bentegodi’ di Verona. I viola, invece, occupano la 9.a posizione con 12 punti all’attivo (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte) e dopo otto risultati utili consecutivi nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta per 1-2 nel match casalingo del ‘Franchi’ contro la Lazio. Sassuolo-Fiorentina sarà arbitrata dal signor Maurizio Mariani della sezione di Roma, coaudiuvato dai signori De Meo e Prenna, mentre Ghersini sarà quarto uomo.

Sassuolo-Fiorentina, le probabili formazioni. QUI SASSUOLO- De Zerbi fedelissimo al suo 4-3-3 con Consigli tra i pali; i due terzini saranno Toljan e Muldur con Marlon e Peluso nel ruolo di difensore centrale; a centrocampo spazio per Duncan, Magnanelli e Djuricic; il tridente sarà composto da Berardi, Caputo e Boga. QUI FIORENTINA- Montella, squalificato, ripartirà dal 3-5-2 con Dragowski in porta; i tre centrali difensivi saranno Milenkovic, Pezzella e Venuti; a centrocampo spazio per Sottil, Pulgar, Badelj, Castrovilli e Dalbert; i due attaccanti saranno Boateng, che sostituirà lo squalificato Ribery, e Chiesa.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Muldur; Duncan, Magnanelli, Djuricic; Berardi, Caputo, Boga. All. De Zerbi.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Venuti; Sottil, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Chiesa. All. Montella.

Sassuolo-Fiorentina, come seguire il match in tv e streaming

Sassuolo-Fiorentina, info diretta tv e streaming. Questo match della 10.a giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 21, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Serie A e su Sky Sport 255, mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo anticipo di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Sassuolo-Fiorentina, i precedenti. Il bilancio dei precedenti tra emiliani e toscani è di 6 precedenti in Serie A. I neroverdi hanno battuto una sola volta i viola, esattamente nel maggio del 2018 1-0, tre sono i pareggi, mentre la Fiorentina ha vinto 2 volte contro il Sassuolo e l’ultima risale al febbraio del 2015, imponendosi al ‘Mapei Stadium’ 1-3.