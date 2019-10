Spal-Parma streaming gratis e diretta tv Serie A, dove vedere match 5 ottobre

Spal-Parma. Allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara la Spal di Leonardo Semplici ospita il Parma di Roberto D’Aversa, primo anticipo della 7.a giornata di Serie A che si giocherà sabato 5 ottobre alle ore 15. Gli ‘estensi’ hanno incominciato questo campionato in salita, considerando che la formazione di Semplici si trova penultima in classifica dopo 6 giornate di Serie A con solo 3 punti all’ attivo, ovvero 1 sola vittoria, ottenuta contro la Lazio alla 3.a giornata e ben 5 sconfitte, l’ultima è giunta nel turno precedente contro la Juventus per 2-0 all’ Allianz Stadium. D’altro canto, i ducali sono in netta ripresa nelle ultime settimane, infatti la squadra di D’Aversa occupa la 9.a posizione con 9 punti (3 vittorie e 3 sconfitte) ed è reduce da due successi consecutivi contro Sassuolo per 1-0 e nell’ultimo turno 3-2 contro il Torino, le due vittorie sono arrivate entrambe tra le mura amiche dello stadio ‘Tardini’. Spal-Parma sarà arbitrata dal signor Marco Guida di Torre Annunziata, coadiuvato da Luca Mondin di Treviso e Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore, il quarto uomo sarà il signor Federico Dionisi di L’Aquila.

Spal-Parma, le probabili formazioni. QUI SPAL- Il tecnico degli estensi Semplici schiererà i suoi con il 3-5-2 con Berisha in porta; in difesa spazio per Cionek, Vicari e Tomovic; sugli esterni agiranno Sala e Reca con Murgia, Missiroli e Kurtic in mezzo al campo; davanti spazio al tandem Moncini-Petagna. QUI PARMA– Il tecnico dei ducali D’Aversa risponderà con il consueto 4-3-3 con Sepe in porta; i terzini saranno Iacoponi e Pezzella con Alves e Gagliolo al centro della difesa; in mezzo al campo spazio per Kucka, Hernani e Barillà; davanti il tridente composto da Gervinho, Inglese e Kulusevski.

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Sala, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Moncini, Petagna. All. Semplici.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Gervinho, Inglese, Kulusevski. All. D’Aversa.

Spal-Parma, come seguire il match in tv e streaming

Spal-Parma, info diretta tv e streaming. Questo anticipo della 7.a giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Serie A, mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo anticipo di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Spal-Parma, i precedenti. Le due squadre in Serie A si sono affrontate solo 2 volte, ovvero i 2 confronti risalgono alla passata stagione. In entrambe le occasioni doppia vittoria per gli estensi, 2-3 in quel di Parma, mentre allo stadio ‘Mazza’ la squadra di Semplici s’impose per 1-0.