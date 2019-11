ATALANTA-CAGLIARI BIGLIETTI: L’ATTESA STA FINENDO – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domenica contro il Cagliari di Rolando Maran al Gewiss Stadium di Bergamo. Una partita considerata da tutti come uno scontro diretto per andare in Europa: in particolar modo per i nerazzurri. La Dea è pienamente consolidata al terzo posto in classifica, ma con il potenziale giusto per poter raggiungere il treno delle prime due (guidato dalla Juventus di Maurizio Sarri). Dall’altra parte ci sono i sardi che sono la sorpresa della stagione e non vogliono fermarsi. Si prospetta una grande battaglia dal punto di vista calcistico. Il popolo atalantino è pronto a sostenere la squadra fino alla vittoria. Tutto esaurito? In parte, ecco i settori dello stadio ancora a disposizione.

ATALANTA-CAGLIARI BIGLIETTI: LA SITUAZIONE

ATALANTA-CAGLIARI BIGLIETTI: I SETTORI A DISPOSIZIONE – Attraverso il sito ufficiale di Vivaticket vi è la possibilità di prendere i biglietti per la sfida casalinga contro il Cagliari. In questi casi chi arriva prima meglio alloggia, infatti le due curve (sia Nord Pisani che Sud Morosini) sono esaurite. Nonostante ciò c’è ancora qualche posto in Tribuna Ubi (al costo di 52€) e in Vip. Si prospetta il tutto esaurito domenica all’ora di pranzo e il popolo atalantino è carico per trascinare i ragazzi di Gasperini alla vittoria.