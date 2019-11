Le pessime prestazioni europee sembrano non scalfire assolutamente l’Atalanta versione Serie A, sempre più prolifica in zona gol ma soprattutto sempre più terza forza di questo campionato. Le tre sconfitte su altrettante gare in Champions League dimostrano come la squadra di Gasperini debba farsi le ossa nell’Europa che conta, ma il 7-1 rifilato all’Udinese di Tudor nell’ultima giornata di campionato giocata in casa prima del pareggio al San Paolo contro il Napoli, dimostra come in Italia l’Atalanta sia oramai una certezza in Serie A. Il grande stato di forma di Muriel & co. fa sorridere Gasperini in vista del difficile match contro il Cagliari di Maran, in splendida forma e settimo in classifica. Reduce da un 3-2 contro il Bologna nel segno di Joao Pedro, autore di una bella doppietta. Il match contro la Dea sarà la prova del nove per i sardi. Saranno loro la vera rivelazione di questa Serie A 2019/20? Calcio d’inizio ore 12:30, domenica 3 novembre.

Atalanta-Cagliari streaming e diretta tv, dove vedere Serie A domenica 3 novembre ore 12:30

Il match valido per l’11a giornata di Serie A, Atalanta-Cagliari, in programma domenica 3 novembre alle ore 12:30, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN, canale 209 di Sky. DAZN mette a disposizione pure l‘applicazione che permetterà agli abbonati di vedere il match in streaming comodamente dal proprio smartphone, tablet o pc. Buona visione!