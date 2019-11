Il giocatore dell’Atalanta Mario Pasalic ha rilasciato qualche dichiarazione nella conferenza stampa della Croazia: tra Gasperini e obbiettivi stagionali.

LA STAGIONE MIGLIORE? FORSE – “Sinceramente non so se è la mia stagione migliore in carriera. Le valutazioni vengono fatte da altri. Ma sono pienamente soddisfatto di quello che sto facendo: sto giocando tantissime partite. In altre piazze mi mancava molto la continuità: cosa che a Bergamo ho trovato sotto tutti i punti di vista”.

PASALIC SU GIAN PIERO GASPERINI – “Con il mister abbiamo un grandissimo rapporto: il fatto che lui mi schieri praticamente sempre vuol dire che lui ha fiducia in me. Su di lui non ho parole: è molto bravo in quello che fa e l’Atalanta è una delle squadre che esprime un calcio praticamente offensivo”.

CHAMPIONS LEAGUE – “Il goal segnato contro il Manchester City di Guardiola è stata una grande soddisfazione, ma dobbiamo rimanere concentrati e continuare così: siamo ancora in corsa e tutto non è perduto. Crediamo di poter battere sia lo Shakhtar che la Dinamo, ma bisogna stare con i piedi per terra”.

SERIE A E JUVENTUS – “Tutte le sfide sono importanti, ma quella contro la Juventus è particolare: affrontiamo i Campioni d’Italia e vogliamo fare bene”.