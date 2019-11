Bologna, parla Bigon: “Ibrahimovic? L’idea è affascinante”

Il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon è intervenuto questa mattina alla trasmissione “Radio Anch’io Sport” su Radio 1 facendo il punto della situazione sulla attuale posizione in classifica della squadra, VAR e infine Ibrahimovic.

Sui tanti applausi ma pochi punti: “Le delusioni fanno parte del gioco e bisogna essere bravi ad accettarle e smaltirle in fretta. Certo perdere a un minuto dalla fine con un rigore a mio avviso discutibile è una delusione maggiore rispetto rispetto ad una sconfitta normale. Anche sabato la squadra ha combattuto e in generale sta dando filo da torcere a realtà più blasonate, ma i punti che stiamo raccogliendo sono meno di quelli meritati. Questo significa che in futuro dovremo fare meglio.”.

Su Ibrahimovic: ” Il rapporto è diretto tra lui e Mihajlovic, un rapporto che nasce dal passato. In questi mesi si sono sentiti e si sono scambiati opinioni sul prossimo futuro. E’ ovvio che Zlatan può decidere, la palla è in mano a lui e nei prossimi mesi farà le sue scelte come meglio crede: noi non possiamo far altro che esere affascinati dall’idea, aspettiamo di capire se i suoi programmi comprenderanno la possibilità di tornare in Italia”.

Sull’utilizzo del VAR:“ Senza dubbio Orsolini ha commesso un’ingenuità, ma il contatto con Lautaro Martinez a mio avviso non era così netto. In questi casi sarebbe opportuno che l’arbitro non fischiasse subito e si riservasse di controllare al monitor. Il fatto di fischiare subito anche contatti veniali porta a non poter più intervenire con il VAR, perchè non si tratta di un chiaro errore: così facendo si assegnano i rigori anche per interventi minimi. Ora tramite questo strumento possiamo ricontrollare tutto e allora non fischiamo immediatamente, ma lasciamo che si concluda l’azione, la riguardiamo con calma ed eventualmente assegnare il penalty solo se è effettivamente così.”

Sull’0biettivo “Europa“: “Stiamo lavorando in questo senso sulla base di un progetto che si svilupperà anche nelle prossime stagioni. L’anno scorso abbiamo fatto un brutto girone d’andata rischiando la retrocessione, poi grazie all’arrivo di Sinisa abbiamo compiuto una cavalcata inarrestabile nel girone di ritorno e ora stiamo cominciando a costruire una squadra competitiva. Ricordiamo che questa è una stagione particolare per noi: nonostante l’assenza del mister la squadra sta esprimendo un buon calcio, un bel gioco e sta lottando alla pari in ogni partita anche con le grandi, dimostrando grande unione e personalità. Merito di Mihajlovic, che riesce ad essere sempre in contatto con la squadra, di tutto lo staff tecnico che sta facendo un ottimo lavoro , e dei calciatori stessi.”