BRESCIA-ATALANTA FORMAZIONI: L’ATTESA AUMENTA IL DESIDERIO DI DERBY – Un contesto semplicemente particolare quello di un derby: specialmente se si tratta di Brescia-Atalanta. In campionato entrambe non vincono da parecchio e hanno bisogno di punti per raggiungere i loro rispettivi obbiettivi stagionali: la Dea per l’Europa; le rondinelle biancoblu per la salvezza. Si prospetta sicuramente una grande battaglia. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le probabili formazioni di Brescia-Atalanta.

BRESCIA-ATALANTA FORMAZIONI: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI – I padroni di casa schiereranno un classico 4-4-2 con un probabile ritorno di Mario Balotelli (che verrà schierato insieme a Donnarumma); chiavi del centrocampo affidate a Tonali e Romulo. Per quanto riguarda l’Atalanta 3-4-1-2 con il ritorno di Josip Ilicic in attacco: da contare il probabile schieramento di Muriel viste le condizioni di Duvan Zapata.

BRESCIA-ATALANTA FORMAZIONI

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Romulo, Ndoj; Balotelli, Alf. Donnarumma.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Palomino, Djimsiti, Toloi; Hateboer, Pasalic, De Roon, Gosens; Gomez, Ilicic, Muriel.