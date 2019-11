Ibrahimovic-Milan: ecco la proposta dei rossoneri

Come ormai è noto Zlatan Ibrahimovic lascerà Los Angeles ed è pronto a tornare in Europa nel mese di Gennaio.

Chiaramente il suo agente, Mino Raiola si è già messo all’opera alla ricerca della miglior squadra e di uno stipendio adatto per il suo assistito.

Le voci sono tante, Bologna, Milan, un ritorno in Spagna o il nuovo Tottenham di Mourinho ed è sicuramente presto per dare sentenze. Certamente, al di la di tutte le indiscrezioni uscite nelle ultimi giorni che però non trovano conferma, di una cosa siamo sicuri, c’è stato un incontro tra Raiola e i dirigenti del Milan.

Ora sappiamo tutti che i rossoneri hanno sotto contratto alcuni assistiti di Raiola di un certo valore (Donnarumma, Romagnoli e Bonaventura tra gli altri) e che certamente durante questo incontro si sarà parlato dei contratti di questi giocatori, ma sappiamo anche che Ibrahimovic non avrebbe mai voluto lasciare il Milan e sua moglie allo stesso tempo si è sempre trovata molto bene a Milano.

Insomma un primo contatto c’è stato, e sembra anche una prima offerta: Elliot sarebbe disposto ad offrire 2 milioni allo svedese fino a Giugno, con possibilità di prolungare il contratto anche per la prossima stagione, dal canto suo Raiola vorrebbe un contratto più duraturo.

Boban e Raiola in ogni caso sono costantemente in contatto telefonico, con la decisione finale che dovrebbe avvenire verso metà dicembre, per quello che potrebbe essere il trasferimento principe del mercato di Gennaio 2020.