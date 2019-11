Juventus-Milan probabili formazioni, le scelte di Sarri e Pioli

JUVENTUS-MILAN FORMAZIONI: UNA PARTITA DALLA GRANDE POSTA IN PALIO – La partita tra i bianconeri e i rossoneri è sempre un big match dalle grandi emozioni; per non parlare della posta in palio che c’è in gioco. La Juventus ha bisogno di consolidare il primato solitario in classifica cercando di allungare sull’Inter di Antonio Conte; il Milan, alla ricerca di una vera e propria dimensione, ha bisogno di rilanciarsi per avvicinarsi alla zona europea (meta lontana ma non certamente impossibile). Si prospetta sicuramente una grande battaglia calcistica, ma intanto andiamo ad analizzare le probabili formazioni di Juventus-Milan.

JUVENTUS-MILAN FORMAZIONI: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

I bianconeri di Maurizio Sarri verranno schierati attraverso un classico 4-3-3 con il tridente formato da Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo. A centrocampo Khedira, Pjanic e Matuidi cercheranno di sostenere il centrocampo juventino. Chiavi della difesa al solito de Ligt. Il Milan vuole tentare un colpo esterno di rilevata importanza e quindi si punta, come per la Juve, di un modulo offensivo con Castillejo, Piatek e Calhanoglu. In mediana ritorna l’ex atalantino Kessiè che dovrà dare tecnica e qualità insieme a Paquetà.

JUVENTUS-MILAN FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Bennacer, Kessiè; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.