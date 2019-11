La Lazio di Simone Inzaghi si appresta ad affrontare il Lecce di Liverani non nel migliore dei modi dopo la cocente sconfitta casalinga Europa League, contro il Celtic. I biancocelesti sono in un’ottima posizione di classifica in questa Serie A – quarto posto – e vengono da ben tre vittorie consecutive contro Fiorentina, Torino e Milan. Nonostante ciò, il match perso contro gli scozzesi potrebbe togliere quelle certezze che la squadra biancocelesti pensava di avere. L’unica vera certezza è Ciro Immobile. Sempre più cinico sottoposto e sempre più leader di questa Lazio. L’attaccante napoletano è in testa nella classifica marcatori con 13 reti e domenica potrebbe centrare la settima gara a segno consecutiva. Liverani intanto fa gli scongiuri e in settimana ha preparato al meglio la propria difesa in vista della sfida contro il bomber italiano, affatto di gol. Il Lecce viene da 4 pareggi consecutivi, due ottenuti contro squadre più blasonate come la capolista Juventus e il Milan. La partita si preannuncia avvincente e con due contendenti in salute. Calcio d’inizio domenica 10 novembre, ore 15.

Lazio-Lecce streaming e diretta tv, dove vedere Serie A 10 novembre ore 15

Il match valido per la 12a giornata di Serie A 2019/20, Lazio-Lecce, in programma domenica 10 novembre alle ore 15, sarà trasmessa in diretta tv su Sky, canali Sky Calcio. La piattaforma tv mette a disposizione degli abbonati pure l’applicazione Sky Go, facile da scaricare e che permette di gustarsi tutte le partite in streaming tramite il proprio smartphone, tablet o pc. Il match sarà disponibile anche sulla nuova piattaforma Sky, NOW TV. Buon divertimento!