Milan-Napoli. Sabato 23 novembre alle ore 18 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ il Milan di Stefano Pioli ospita il Napoli di Carlo Ancelotti, match valido per la 13.a giornata di Serie A. I rossoneri occupano la 14.a posizione con 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte) ed è reduce da due sconfitte in campionato contro la Lazio in casa per 1-2 e l’ultima nel turno precedente la sosta contro la Juventus in trasferta per 1-0. Il Napoli, invece, occupa la 7.a posizione con 19 punti all’attivo (5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte) ed è reduce dal pareggio interno dell’ultimo turno contro il Genoa. Milan-Napoli sarà diretta dal signor Daniele Orsato di Schio, coaudiuvato dai signori Giallatini e Mondin.

Milan-Napoli, probabili formazioni

QUI Milan- Pioli si affiderà al consueto 4-3-3 utilizzato anche nelle precedenti gare e che hanno portato miglioramenti sul piano del gioco; tra i pali ci sarà Donnarumma, i due terzini saranno Conti ed Hernandez con la coppia centrale formata da Musacchio e capitan Romagnoli; nel cerchio di centrocampo Krunic, Biglia e Paquetà saranno i tre interpreti; nel tridente offensivo Suso e Bonaventura dovrebbero supportare la punta centrale Piatek.

QUI NAPOLI- Ancelotti avrebbe in mente di rispolverare il 4-3-3 ma forse si affiderà al suo vecchio caro 4-4-2 con Meret in porta; i due terzini saranno Di Lorenzo e Mario Rui con Manolas e Koulibaly al centro; gli esterni di centrocampo saranno Callejon ed Insigne con Fabian Ruiz e Zielinski in mediana; la coppia d’attacco sarà formata da Lozano e Mertens.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Bonaventura. All: Pioli.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Ruiz, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens. All: Ancelotti.

Milan-Napoli: squalificati, infortunati e ballottaggi

Milan-Napoli. Pioli non avrà tutti a disposizione per il match contro il Napoli, infatti non ci saranno gli squalificati Calhanoglu e Bennacer, mentre Castillejo è reduce dai postumi di una lesione muscolare alla coscia sinistra, per lui si prospetta un rientro nella prossima giornata di campionato quando il Milan sarà di scena al ‘Tardini’ di Parma. Invece, per Ancelotti non ci sono problemi di squalifica ma non saranno disponibili per questo match il lungodegente Malcuit, lesione al legamento crociato anteriore e al menisco mediale destro per lui, per fine marzo è previsto il suo recupero, e sarà assente anche Milik, lesione ai muscoli addominali per l’attaccante polacco.

In casa Milan sono quattro i ballottaggi: Conti è favorito su Calabria nel ruolo di terzino; al centro della difesa Romagnoli dovrebbe essere affiancato da Musacchio, in vantaggio su Duarte; in mezzo al campo Krunic è nettamente favorito nei confronti di Kessie; infine nel tridente offensivo la terza casella dell’attacco rossonero sarà ricoperta con ogni probabilità da Bonaventura che dovrebbe spuntarla sia su Rebic che Kessie (scalerebbe a centrocampo e Paquetà verrebbe avanzato). Per quanto riguarda il Napoli, saranno sempre quattro i ballottaggi: Manolas dovrebbe affiancare Koulibaly al centro della difesa anzichè Maksimovic; Mario Rui dovrebbe essere preferito a Hysaj; a centrocampo Zielinski dovrebbe giocare al fianco di Fabian Ruiz al posto di Allan; infine ballottaggio a 3 tra Lozano, Elmas e Allan con l’ex Psv in vantaggio sugli altri due, in caso di esclusione del messicano Ancelotti passerebbe al 4-3-3.