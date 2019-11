Programmazione Dazn Serie A, il palinsesto dell’ 11° turno di campionato

Programmazione Dazn Serie A, il palinsesto completo dell’ 11° turno di campionato. Archiviato il turno infrasettimanale, il secondo di quest’anno, è già tempo di pensare al prossimo turno, l’ 11° giornata, che si giocherà tra Sabato e Lunedì. Le emozioni della Serie A proseguono anche durante la prima settimana di novembre con l’ undicesima giornata. Questa giornata della Serie A su DAZN si aprirà con l’anticipo del Filadelfia Torino-Juventus, in programma sabato 02 novembre alle 20.45. Sarà il primo derby stagionale di Torino e vedrà contrapporsi il Torino di Mazzarri e la Juventus di Sarri.

Domenica 03 novembre, invece, doppio appuntamento: si parte alle 12.30 con l’Atalanta di Gasperini, reduce dalla vittoria contro il Napoli, che affronterà il Cagliari di Maran a caccia di tre punti alla Gewiss Arena per continuare a stupire in questo inizio di campionato. Alle 15.00, infine, la neopromossa Lecce affronterà il Sassuolo di De Zerbi in un match che si preannuncia importante per la zona salvezza.

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn sarà disponibile anche via satellite sul nuovo canale DAZN1, in onda su Sky al canale 209 per coloro che avranno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it.

Confermata la squadra anche per la nuova stagione: Diletta Leotta continuerà a essere il volto di DAZN in diretta dagli stadi italiani per la conduzione dei pre e post partita dei principali match della Serie A TIM a cui si affiancheranno, al commento, Pierluigi Pardo, Massimo Callegari, Stefano Borghi, Ricky Buscaglia, Riccardo Mancini, Edoardo Testoni e Gabriele Giustiniani. Le novità della stagione si avranno tra gli opinionisti con tre nuovi ingressi: Dejan Stankovic, Federico Balzaretti e Massimo Gobbi. La squadra comprende anche i “veterani” Mauro Camoranesi, Francesco Guidolin, Roberto Cravero, Dario Marcolin, Simone Tiribocchi e Alessandro Budel. Completano la rosa gli interventi da bordocampo e le interviste ai protagonisti di Giulia Mizzoni, Davide Bernardi, Marco Russo, Tommaso Turci e Federica Zille.

Programmazione Dazn Serie A 11° giornata: il palinsesto del prossimo turno

Sabato 02 Novembre 2019

Ore 20.45 Serie A 11a Giornata: Torino vs Juventus – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 20.25) dallo stadio Grande Olimpico – Grande Torino di Torino

Domenica 03 Novembre 2019



ore 12.30 Serie A 11a Giornata: Atalanta vs Cagliari – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 12.15) dal Gewiss Stadium di Bergamo

ore 15.00 Serie A 11a Giornata: Lecce vs Sassuolo – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky Canale 209)

Prepartita (ore 14.45) dal Giardiniero – Via del Mare di Lecce



