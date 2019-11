Sassuolo-Bologna 3-1: il derby emiliano va ai neroverdi

Termina col punteggio di 3-1, l’anticipo del venerdì della dodicesima giornata di Serie A tra Sassuolo e Bologna, un risultato che permette al Sassuolo di allontanarsi dalle zone basse della classifica (raggiungendo quota 13 punti), mentre il Bologna sconfitto resta fermo a quota 12.

La cronologia delle reti: al minuto 34 il Sassuolo passa in vantaggio con Caputo, al minuto 68 il Sassuolo trova il 2-0, su un ribaltamento di fronte (col Bologna che sfiora la rete dell’1-1) è Boga che realizza la seconda rete per i neroverdi, 2 minuti più tardi il Bologna sigla la rete del 2-1 con Orsolini, non basterà ai bolognesi per l’eventuale rimonta, 5 minuti più tardi è sempre Caputo, che con un bel destro firma il 3-1 che sancisce il risultato finale.

Dopo la sosta prevista per le nazionali, le 2 squadre affronteranno entrambe impegni casalinghi: il Sassuolo riceverà al Città del Tricolore la Lazio, mentre il Bologna sarà di scena al Dall’Ara in un altro derby emiliano, questa volta contro il Parma.

SASSUOLO-BOLOGNA 3-1 (34′ e 75′ Caputo, 68′ Boga, 70′ Orsolini)

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli (78′ Bourabia), Magnanelli, Djuricic (61′ Traoré); Berardi (74′ Defrel), Caputo, Boga. All. De Zerbi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli (83′ Schouten), Medel (61′ Dzemaili); Orsolini, Svanberg, Skov Olsen (54′ Sansone); Palacio. All. Mihajlovic (in panchina Tanjga):

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Ammoniti: Medel (B), Danilo (B), Bani (B), Marlon (S), Magnanelli (S), Traoré (S), Svanberg (B), Mbaye (B).

Spettatori: 8500 circa di cui 2000 da Bologna.