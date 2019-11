Udinese-Spal 12.a giornata di Serie A, le probabili formazioni: le scelte di Gotti e Semplici

Udinese-Spal. Domenica pomeriggio alle ore 15 alla ‘Dacia Arena’ per la 12.a giornata del campionato di Serie A andrà in scena un vero e proprio scontro salvezza, infatti si affronteranno l’Udinese del tecnico ad-interim Luca Gotti e la Spal di Leonardo Semplici. Udinese-Spal verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. I Il momento delle due squadre è piuttosto complicato, i friulani dopo l’esonero di Igor Tudor sono ripartiti dalla figura di Gotti in attesa di scegliere un nuovo allenatore (scelta rimandata all’ imminente sosta per le nazionali) ma non è escluso che la famiglia Pozzo decida di continuare con Gotti sino al termine della stagione e poi ripartire nel prossimo campionato con un nuovo allenatore; gli ‘estensi’ di Semplici sono in difficoltà in questa stazione e la squadra ferrarese anziché alzare il proprio obiettivo (salvezza più tranquilla rispetto alle prime stagioni in Serie A) é incredibilmente invischiata nella lotta salvezza. L’ Udinese è al 12° posto in classifica con 13 punti ed è reduce dal blitz di Genova contro la squadra di Thiago Motta; la Spal è confinata all’ultimo posto in classifica con appena 7 punti ed è reduce dal K.O interno contro la Sampdoria, sconfitta giunta nel finale grazie ad una rete di Caprari. Udinese-Spal sarà diretta da Massa della sezione di Imperia, i suoi assistenti saranno Paganessi e Santoro, mentre il quarto uomo sarà Ayroldi.

Udinese-Spal, probabili formazioni

QUI UDINESE- Gotti si affiderà al classico 3-5-2 con Musso tra i pali; i tre centrali difensivi saranno Becao, Troost-Ekong e Nuytinck; gli esterni saranno Ter Avest e Sema, reduce dal gol contro il Genoa, mentre i tre di centrocampo saranno l’ex palermitano Jajalo, Mandragora e De Paul; la coppia d’attacco dovrebbe essere composta dal tandem Nestorovski-Okaka.

QUI SPAL- Semplici ripartirà dal consueto 3-5-2 con Berisha in porta; i tre difensori centrali saranno Cionek, Vicari e Tomovic; i due esterni saranno Strefezza e Reca con in mezzo al campo Murgia, Missiroli e Kurtic; i due attaccanti saranno Petagna e Floccari.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Jajalo, Mandragora, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka. All. Gotti.

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari. All. Semplici.

Udinese-Spal: squalificati, infortunati e ballottaggi

Udinese-Spal. Gotti dovrebbe avere tutti a disposizione per questo importantisismo match della ‘Dacia Arena’ ma il tecnico friulani è alle prese con diversi ballottaggi: Nuytinck ha fatto molto bene a Genova, pertanto in vantaggio su Samir; a centrocampo ballottaggio a tre tra Opoku, Stryger Larsen e Pussetto con i primi due che sembrano essere in vantaggio rispetto all’argentino; mentre un altro ballottaggio a tre è quello tra Nestorovski, Lasagna e Wallace con i primi due in vantaggio e dunque con la possibilità di giocarsi una maglia da titolare al fianco di Okaka. Semplici invece ha problemi in merito a squalifche ed infortuni, Igor non sarà della partita perchè squalificato, mentre il tecnico ferrarese non potrà contare sui lungodegenti Fares per la lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro, il cui rientro è previsto per gennaio, e D’Alessandro per la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, potrebbe rientrare a febbraio. Sono quattro invece i ballottaggi in casa Spal: Vicari è in vantaggio su Felipe per il ruolo di difensore; Reca dovrebbe spuntarla su Sala; ballottaggio a tre tra Murgia, Valdifiori e Valoti con il primo in vantaggio sugli altri due ed infine altro ballottaggio a tre tra Floccari, Moncini e Paloschi con il primo candidato ad una maglia da titolare al fianco di Petagna.