Il Gruppo G di questa Champions League 2019/20 sta risultando apertissimo e il match tra Zenit e Lione in programma questo mercoledì, potrebbe ipotecare la qualificazione tra una delle due squadre. Il Lione di Depay ha ben figurato in questa edizione della Champions, essendo in questo momento al secondo posto nel girone con 7 punti alle spalle del Lipsia (primo con 9 punti). Al terzo posto c’è proprio lo Zenit che trascinato dal ciclopico bomber della nazionale russa, Dzyuba, vuole raggiungere i francesi al secondo posto, avendo solo tre punti in meno dei transalpini. Il fanalino di coda del girone è il Benfica con 3 punti, ma anche i portoghesi possono sperare in una qualificazione lampo qualora vincano questa sera contro il Benfica e la prossima contro lo Zenit. Tutto dipenderà dai vari incroci di risultati in queste ultime giornate. Il girone è equilibratissimo e assolutamente affascinante, data la storia delle squadre in campo che si daranno filo da torcere fino all’ultima giornata. Calcio d’inizio ore 20:45, mercoledì 27 novembre.

Zenit-Lione streaming e diretta tv, dove vedere Champions League mercoledì 27 novembre

Il match valido per il Gruppo G di Champions League, Zenit-Lione, sarà tramesso in diretta tv su Sky a partire dalle 20:45. Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky Go dove sarà possibile vedere il match tramite il proprio smartphone, tablet o pc. Buon divertimento!