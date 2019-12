Neanche per il 1 gennaio la Premier League trova il modo di fermarsi. Il campionato inglese prosegue la propria marcia con la 21a giornata, in cui andrà di scena il big match Arsenal-Manchester United. La cura Ljungberg non pare funzionare e i Gunners necessitano un cambio di rotta repentino dopo quattro partite senza acuti, con ben due sconfitte contro Manchester City e Chelsea. Ciò che allarma di più, è la statistica negativa in casa dato che queste due ultime sconfitte sono arrivate proprio all’Emirates.

Lo United di Solskjaer si presenta invece galvanizzato all’appuntamento londinese. Il momento per i Red Devils è positivo e la coppia in avanti Rashford-Martial è sempre più in sintonia. Sono due le vittorie consecutive per il team del Merseyside, avendo messo a segno be sei gol in queste due perfomance contro Newcastle e Burnley. Il raggiungimento del quinto posto mostra come lo United sia cambiato, ma il test con i Gunners sarà probante per sancire definitivamente questo cambiamento. Calcio d’inizio ore 21, mercoledì 1 gennaio.

Arsenal-Manchester United streaming e diretta tv, dove vedere Premier League mercoledì 1 gennaio

Il match valido per la 21a giornata di Premier League, Arsenal-Manchester United, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, canali Sky Sport alle ore 21. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente dal proprio tablet, smartphone o pc Sky mette a disposizione l’app Sky Go. Facilissima da scaricare. Buon divertimento!