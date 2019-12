Il calciomercato di gennaio è sempre un contesto dove vi è la possibilità di potenziare e cambiare le carte in tavola della propria squadra: il tempo è relativamente minore rispetto a quello estivo, ma è comunque importante non stare alla finestra. Un periodo nella quale si è circondati da tantissime voci per quanto concerne i trasferimenti di alcuni calciatori. Certo, tra il dire e il fare ci sono di mezzo riunioni, volontà e rapporto di equilibrio tra domanda e offerta. Nelle ultime ore le protagoniste sono Juventus e Genoa per una possibile trattativa, in particolar modo sul portiere rossoblù Perin: ecco tutti i dettagli.

CALCIOMERCATO GENOA: POSSIBILE RITORNO DI MATTIA PERIN ALLA JUVENTUS

Secondo quello che è stato riportato su Sky Sport, il Genoa sarebbe intenzionato a riprendere l’attuale portiere della Juventus nonostante Radu stia facendo una buonissima stagione. Mattia Perin si è trasferito un anno e mezzo fa a Torino, dopo cinque stagioni in Liguria dove era riuscito a conquistare un posto in Nazionale. Nonostante la grande opportunità, per lui ci sono state soltanto nove presenze: tra prestazioni altalenanti e una continuità che faceva fatica a riemergere per via del poco minutaggio a disposizione, tenendo presente anche del trasferimento saltato in Portogallo questa estate. Il Genoa sta cercando di riportarlo in quella che lui considera “una seconda casa”: il legame con la piazza genoana e forte, e questo potrebbe risultare decisivo per le sorti della trattativa. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.