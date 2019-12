Coppa Italia, Cagliari – Sampdoria, probabili formazioni. Turnover per i blucerchiati, chi sostituirà Quagliarella?

Stasera andrà di scena Cagliari-Sampdoria alle ore 21:00 alla Sardegna Arena di Cagliari. La partita sarà visibile in esclusiva in diretta su Rai Sport, canale 57 del digitale terrestre. Dopo la clamorosa rimonta subita pochi giorni fa in Campionato, i blucerchiati tornano a sfidare i sardi con la consapevolezza che non sarà facile passare il turno.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Fra le fila blucerchiate spazio ad un ampio turnover, visto la situazione ancora precaria di classifica in Campionato. Esordio fra i pali per Seculin, portiere arrivato la scorsa estate dal Chievo. Davanti a lui una linea difensiva a quattro, composta da Thorbsy ancora sulla destra, Muriello e Regini coppia centrale inedita e Murru schierato a sinistra. A centrocampo sulle fasce Leris e Jankto, mentre i due mediani con ogni probabilità saranno Viera e Linetty, quest’ultimo alla ricerca del ritmo partita dopo il lungo stop per infortunio. In attacco, Claudio Ranieri lascia a casa Quagliarella, troppo importante per la corsa-salvezza, con Caprari ed il ritrovato Maroni pronti a dare assalto alla difesa cagliaritana. Dalla panchina quindi Gabbiadini.

Qualche novità anche per i rossoblù. In porta Olsen, visto la squalifica in Campionato, mentre in difesa confermati Mattiello, Klavan e Pisacane, al posto di Pellegrini si candida il greco Lykogiannis. Centrocampo tre con Nandez, Oliva e Ionita. Dal primo minuto Nainggolan come trequartista, mentre in avanti dal primo minuto Joao Pedro affiancato da Cerri, dopo il goal vittoria nel match di Campionato.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen, Mattiello, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Nandez, Oliva, Ionita, Nainggolan, Joao Pedro, Cerri. All. Rolando Maran

SAMPDORIA (4-4-2): Seculin, Thorsby, Murillo, Regini, Murru, Leris, Viera, Linetty, Jankto, Maroni, Caprari. All. Claudio Ranieri

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo