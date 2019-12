I Toty (acronimo di Team Of The Years) sono le carte più forti di Fifa, con overall sopra i 90, di solito chi li ha in squadra vince il 99% delle partite ma questo dipende anche dalla bravura del videogiocatore, essendo un valore molto alto costano milioni di crediti per ottenerli, a gennaio scatta una vera guerra dei Toty come fanno moltissimi youtubers.

Sono usciti i 55 canditati toty per questo fifa 20, nella serie A sono ben pochi e sono:

Difensori

Bonucci(juve,De ligt(juve), koulibaly(napoli) ,alex sandro(juve),Skriniar(inter)

Centricampisti

Dybala(juve),

Attaccanti

Cristiano Ronaldo(juve).

Come ogni anno la serie A è spesso sottovalutata, vista come patria dei difensori più forti, infatti ben 6 sono difensori ma difficilmente porteranno a casa la carta blu, infatti l’anno scorso solo Cristiano Ronaldo(neanche difensore) è diventato blu, con overall di 98 in tutta la Serie A.

I favoriti

Dei 55 candidati solo 11 la spuntano, l’anno scorso sono stati:

De Gea (Man. United) Marcelo (Real Madrid) ,Sergio Ramos(Real Madrid) ,Varane(Real Madrid) ,Van Dijk(Liverpool) ,Modric(real Madrid) ,De Bruyne(Man City) ,Kantè(Chelsea) ,Mbappè(PSG) ,Ronaldo(Juventus) ,Messi(Barcellona) con il 12 che è Neymar(PSG) , sarà lo stesso esito quest’anno oppure cambierà qualcosa? Vediamolo insieme:

Portieri

Vediamo favorito Allisson rispetto a De Gea per il semplice motivo che Allisson Becker ha vinto la Champions League con il Liverpool con porta inviolata nella finale della competizione, dunque è il favoritò rispetto all’estremo difensore del Manchester United.

Difensori

Seguendo sempre il discorso della champions League i favoriti sono sempre quelli del Liverpool con Alexander-Arnold,Van Dijk,Robertson, ma dato che è una difesa a 4 chi la spunta tra tutti i centrali di difesa?

Thiago Silva(PSG),Sergio Ramos(Real Madrid),Vertonghen(Totteham) e De Ligt(juventus) sono i nomi più acclamati.

4 giocatori per un posto, fra tutti la favola Ajax fermandosi in semifinale, compiuta da De ligt (successivamente venduto a luglio alla Juventus) lo favorisce per poter prendere rubbare un posto in una difesa quasi completamente dei Reds.

Centrocampisti

Le opinioni qui sono molto contrastanti in un centrocampo a 3 chi può spuntarla?

I favoriti sono De Bruyne(Manchester City) ,Hederson(Liverpool) ,De Jong(Barcelona ,Wijnaldum(Liverpool) .

Un giocatore della Premier League ci sarà;molto probabile sarà De Bruyne; per la Liga spagnola, seguendo il discorso della favola Ajax il secondo Favorito è De Jong(come De Ligt venduto a luglio al Barcelona) sta facendo molto bene con i blaugrana.

Il terzo é una combutta tra Henderson e Wijnaldum ma la spunterà l’olandese per la sua capacità di intercettazione e impostazione.

Attaccanti

Non può non mancare la pulce, Lionel Messi vincendo il Pallone D’Oro ha un posto garantito negl’undici blu.

Tra Salah,Son,Lewandowski, Mbappè,Ronaldo,Kane,Manè chi si aggiudica il posto? nessuno è certo ma Lewandowski con i suoi gol può spuntarla, come può spuntarla Salah per il discorso Champions League, realizzando il gol nei primi minuti in finale di Champions, con conseguente Vittoria della competizione.

LA FORMAZIONE

4-3-3

Allisson,Alexander-arnold,Van Dijk,De Ligt,Robertson,De Jong,De Bruyne,Wijnaldum,Messi,Lewandowski, Salah,

Il 12 toty può essere chiunque ma molto probabilmente sarà Cristiano Ronaldo essendo la nemesi di Messi otterrà il posto come 12 Toty.

Quando escono?

I Toty di solito escono nel mese di gennaio,in base ai ruoli prima portieri poi difensori, poi centrocampisti e infine gli attaccanti, poi escono di nuovo con la formazione completa, in più il dodicesimo ;insomma per diventare imbattibili a fifa bisogna aspettare gennaio 2020.