Juventus Udinese probabili formazioni, chance per Rabiot e Danilo

Juventus Udinese probabili formazioni: il match

Juventus e Udinese si sfideranno Domenica 15 Dicembre all’Allianz Stadium alle ore 15:00, partita valida per la sedicesima giornata di Serie A. La Juventus di Sarri è chiamata a riprendere il rullino di marcia abbandonato nelle ultime due partite dove sono arrivate un pareggio contro il Sassuolo e una sconfitta contro la Lazio, che hanno fatto si che l’Inter allungasse a più 2 punti in classifica. L’Udinese di Gotti, reduce da un buon pareggio contro il Napoli, cercherà di portare a casa punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. Bianconeri contro bianconeri, due squadre con blasone e livello di rosa completamente differenti ma la Juventus di Sarri non può più permettersi di sottovalutare i propri avversari.

Juventus Udinese probabili formazioni: le scelte degli allenatori

Maurizio Sarri dovrà far fronte a diverse assenze: gli squalificati Cuadrado e Pjanic e gli infortunati Bentancur, Ramsey, Douglas Costa, Khedira, Perin e Chiellini (oltre il fuori rosa Mandzukic). Il modulo sarà il 4-3-1-2 e molte scelte saranno obbligate. Szczesny in porta con Bonucci e De Ligt al centro della difesa; i terzini saranno Alex Sandro e Danilo, quest’ultimo favorito a De Sciglio. A centrocampo, viste le numerose assenze, scelte obbligate con Emre Can, Rabiot e Matuidi. Bernardeschi sulla trequarti a sostegno delle due punte Ronaldo e Higuain (favorito su Dybala), entrambi a segno nella sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen.

Luca Gotti dovrà invece fare a meno di Samir, Sema e Jajalo. Il modulo sarà il 3-5-2: Musso tra i pali e difesa a tre composta da Nuytinck, Ekong e De Maio (quest’ultimo in ballottaggio con Becao). Sugli esterni Ter Avest in vantaggio su Opoku mentre dall’altro lato spazio a Stryger Larsen. L’ex Mandragora in cabina di regia, con ai suoi lati Fofana e De Paul. In attacco Okaka supportato da Lasagna (in vantaggio su Nestorovski).

Juventus Udinese probabili formazioni

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Alex Sandro, de Ligt, Bonucci, Danilo/De Sciglio; Matuidi, Rabiot, Emre Can; Bernardeschi; Ronaldo, Higuain/Dybala.

Udinese (3-5-2): Musso; Ekong, Nuytinck, De Maio/Becao; ter Avest/Opoku, Fofana, Mandragora, De Paul, Larsen; Okaka, Lasagna/Nestorovski.