Napoli-Parma. Alle ore 18 il Napoli del neo tecnico Gennaro Gattuso, che ha preso il posto dell’esonerato Carlo Ancelotti, ospita il Parma di Roberto D’Aversa, il match è valido per la 16.a giornata del campionato di Serie A. Gli ‘azzurri’ dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League grazie alla vittoria sul Genk, si rituffano in campionato e lo fanno ripartendo da Gattuso in panchina. L’ex tecnico del Milan avrà il compito di riportare il Napoli nelle prime posizioni e con l’obiettivo di centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Il Napoli attualmente occupa la 7.a posizione con 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte) ed è reduce dal pareggio esterno contro l’Udinese, la vittoria al Napoli manca dal 19 ottobre quando al ‘San Paolo’ s’impose 2-0 contro il Verona. I ducali stanno disputando un’ottimo campionato, infatti occupano l’8.a posizione con 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte) e sono reduci dall’importante vittoria esterna contro la Sampdoria per 0-1. Napoli-Parma sarà arbitrata dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi, che sarà coadiuvato da Bottegoni ed Imperiale, il quarto uomo sarà Marinelli, mentre Fabbri e Valeriani saranno gli adetti rispettivamente al Var e all’ Avar.

Napoli-Parma, le probabili formazioni. QUI NAPOLI- Gattuso rispolvererà il 4-3-3 con Meret tra i pali; i due terzini saranno Di Lorenzo e l’albanese Hysaj con Manolas e Koulibaly al centro; in mezzo al campo spazio per Fabian Ruiz, Allan e Zielinski; il tridente offensivo sarà composto da Callejon e capitan Insigne ai lati con Milik al centro. QUI PARMA- D’Aversa si schiererà a specchio, 4-3-3 con Sepe in porta; Darmian e Gagliolo saranno i due terzini con Iacoponi e Bruno Alves al centro; in mezzo al campo agiranno Hernani, Brugman e Barillà; il tridente offensivo sarà composto da Kulusevski, Cornelius e Gervinho.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa.

Napoli-Parma, come seguire il match in tv e streaming

Napoli-Parma, info diretta tv e streaming. Questo match della 16.a giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Serie A, mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo anticipo di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Napoli-Parma, i precedenti. Il bilancio dei precedenti giocati allo stadio ‘San Paolo’ in Serie A è di 17 confronti con 9 vittorie azzurre, 4 pareggi e altrettante vittorie del Parma. L’ultimo precedente risale alla passata stagione, il match si concluse per 3-0 grazie alle reti di Insigne al 4′ e alla doppietta di Milik tra il 47′ e l’ 84′.