Parma-Milan streaming gratis e diretta Tv Serie A, dove vedere il match

Dopo una serie di big match, contro le prime squadre del campionato, il Milan affronterà un avversario più abbordabile sulla carta, il Parma.

Questo Parma-Milan è certamente ancora tutto da scrivere, gli emiliani grazie alle loro frecce d’attacco possono mettere in seria difficoltà una difesa come quella rossonera che è decimata dagli infortuni e che anche a pieno regime ha reso ben al di sotto delle aspettative.

Il Milan dovrà dare invece continuità alle prestazioni di qualità messe in mostra nelle ultime due uscite contro Juventus e Napoli.

Ecco il giudizio sulla squadra di Pioli nella conferenza stampa: “Ci manca ancora qualcosa, le partite perfette non esistono, voglio riportare il lavoro fatto sul campo in settimana, tante cose le stiamo portando. Dobbiamo forzare i tempi, nel nostro mestiere non c’è mai pazienza e tempo di aspettare. In un club così ambizioso contano il bel gioco e i risultati” e le sue parole in vista di Parma-Milan: “Non sarà una partita semplice, il Parma è un’ottima squadra. Dobbiamo mantenere lo spirito delle ultime partite ma aumentare la qualità tecnica. Bisogna perdere meno palloni e alzare la qualità delle nostre giocate”.

Ecco dove vedere Parma-Milan in diretta tv e streaming

Parma-Milan domenica 1 dicembre ore 15.00

Diretta Tv: Sky Sport

Diretta streaming: Sky Go e Now Tv