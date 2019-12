Programmazione Dazn Serie A 15° giornata: il palinsesto del weekend, c’è Lazio-Juventus

Programmazione Dazn Serie A 15° giornata: il palinsesto del weekend. Spicca Lazio-Juventus. Dopo la quattordicesima giornata di campionato la Serie A TIM e la Serie BKT tornano ad essere protagoniste nel weekend di DAZN. Le emozioni della Serie A proseguono quindi anche durante la prima settimana di dicembre. Questa giornata della Serie A su DAZN si aprirà con il big match di sabato sera dell’ Olimpico di Roma tra Lazio-Juventus, in programma sabato 07 dicembre alle ore 20:45.

Programmazione Dazn, il programma di domenica. Domenica 08 dicembre, invece, doppio appuntamento in programma con due partite molto importanti per la zona bassa della classifica: si parte alle 12:30 al Via Del Mare di Lecce con la sfida salvezza tra due squadre che hanno bisogno obbligatoriamente di punti per provare ad uscire dal baratro che potrebbe portarle alla retrocessione in Serie B, ovvero Lecce-Genoa. A seguire, alle 15:00, appuntamento al Paolo Mazza di Ferrara per l’altra sfida salvezza della giornata, Spal-Brescia. La squadra di mister Semplici, dopo il passaggio del turno in Coppa Italia, ospita il Brescia del neo tecnico Corini. Si preannuncia una domenica ricca di gol.

Programmazione Dazn Serie A 15° giornata: il palinsesto del weekend

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn sarà disponibile anche via satellite sul nuovo canale DAZN1, in onda su Sky al canale 209 per coloro che avranno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it.

Sabato 07 Dicembre 2019

Ore 20.45 Serie A 15a Giornata: Lazio vs Juventus – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 20.15) dallo stadio Olimpico di Roma

Segui LAZIO-JUVENTUS in diretta streaming su DAZN



Domenica 08 Dicembre 2019

Ore 12.30 Serie A 15a Giornata: Lecce vs Genoa – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 12.15) dal Via Del Mare di Lecce

Segui LECCE-GENOA in diretta streaming su DAZN



Ore 15.00 Serie A 15a Giornata: Spal vs Brescia – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky Canale 209)

Prepartita (ore 14.45) dal Paolo Mazza di Ferrara

Segui JSPAL-BRESCIA in diretta streaming su DAZN