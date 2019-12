Programmazione Dazn Serie A 16° giornata: il palinsesto del weekend, sabato Genoa-Sampdoria. Dopo la quindicesima giornata di campionato, la Serie A TIM e la Serie BKT tornano ad essere protagoniste nel weekend di DAZN. Le emozioni della Serie A proseguono quindi anche durante la seconda settimana di dicembre. Questa giornata della Serie A su DAZN si aprirà con il Derby Della Lanterna tra Genoa-Sampdoria, in programma sabato 14 dicembre alle ore 20:45 allo Stadio Marassi di Genova.

Programmazione Dazn, il programma di domenica. Domenica 15 dicembre, invece, doppio appuntamento in programma con due partite molto importanti per la medio-alta della classifica: si parte alle 12:30 al Bentegodi di Verona con una sfida tra due squadre che si trovano a due punti di distanza l’una dall’altra e che in caso di successo potrebbero avvicinarsi alla zona Europa, ovvero Verona-Torino. A seguire, alle 15:00, appuntamento al Dall’Ara di Bologna per l’altro match in programma su Dazn, Bologna-Atalanta. La squadra di mister Mihajlovic, dopo la sconfitta in casa contro il Milan, ospita l’Atalanta di Gasperini, reduce dall’impegno in Champions League. Si preannuncia una domenica ricca di gol.



Programmazione Dazn Serie A 16° giornata: il palinsesto del weekend

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn sarà disponibile anche via satellite sul nuovo canale DAZN1, in onda su Sky al canale 209 per coloro che avranno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it.

Sabato 14 Dicembre 2019

Ore 20.45 Serie A 16a Giornata: Genoa vs Sampdoria – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 20.20) dallo stadio Marassi di Genova

Segui GENOA-SAMPDORIA in diretta streaming su DAZN

Domenica 15 Dicembre 2019

Ore 12.30 Serie A 16a Giornata: Verona vs Torino – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 12.15) dal Bentegodi di Verona

Segui HELLAS VERONA-TORINO in diretta streaming su DAZN



Ore 15.00 Serie A 16a Giornata: Bologna vs Atalanta – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky Canale 209)

Prepartita (ore 14.45) dal Dall’Ara di Bologna

Segui BOLOGNA-ATALANTA in diretta streaming su DAZN