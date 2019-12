Il momenti positivo della Roma di Fonseca potrebbe proseguire domenica 15 dicembre contro l’abbordabile Spal. I giallorossi vengono da una buona striscia di risultati postivi, conditi da 5 vittorie nelle ultime 7 partite disputate in Serie A. Una marcia eccellente e che è dimostrata dal quinto posto in classifica, a pari punti con il Cagliari (quarto). La squadra è dunque in crescita e ciò spaventa la Spal di Sempici, ultima con soli nove punti. La retrocessione per la Spal è un qualcosa che potrebbe concretizzarsi seriamente data la pessima posizione in classifica, anche se la zona salvezza è a soli 3 punti. Niente è dunque compromesso, ma la necessità di vittorie e di continuità son impellenti. Osservato speciale per questo match domenicale è senz’altro il talento della Roma, Zaniolo. Il centrocampista è oramai oggetto del desiderio di molte squadre a livello europeo, tra le quali figura anche la Juventus oltre che a club importanti esteri come il Real Madrid. Un calciatore che sta esplodendo e che ha giurato amore eterno alla Roma nelle settimane scorse. Calcio d’inizio ore 18, domenica 15 dicembre.

Roma-Spal streaming e diretta tv, dove vedere Serie A domenica 15 dicembre

Il match di Serie A, Roma-Spal, in programma domenica 15 dicembre alle ore 18, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, canali Sky Calcio e Sky Sport. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming su tablet, smartphone e pc, consigliamo di scaricare l’app Sky Go, disponibile per tutti gli abbonati Sky. Buon divertimento!