Ronaldo, le sorelle polemiche sui social: “Non vede chi non vuole vedere, o forse era un regalo di Natale…”

Ronaldo è stato premiato come il calciatore dell’ anno 2019 ed ha vinto il Globe soccer award 2019 a Dubai. Cr7 ha trionfato dinanzi ad altri calciatori importanti come Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. Subito dopo la vittoria, Ronaldo si è espresso attraverso queste parole: “Spero di tornare qui anche il prossimo anno, sono contento. Devo ringraziare chi mi ha votato e un buon anno 2020 a tutti”. Poi ricorda uno sei suoi gol più belli realizzati in questo 2019, ovvero la splendida rete realizzata alla Sampdoria: “Ho realizzato più di 700 gol in carriera ma quello alla Sampdoria è stato un bellissimo gol. Non so se sia il mio gol migliore, ma diciamo così che è stato il gol più bello di testa”. Infine ringrazia tutti coloro che li hanno permesso di vincere questo riconoscimento: “Ringrazio la mia famiglia, la Juventus e i miei compagni del Portogallo, Mendes e tutte persone che mi supportano ogni giorno”.

Ronaldo, ironia social delle sorelle

“Non vede chi non vuole vedere, o forse era un regalo di Natale”. Questa è la frase polemica che una delle sorelle, Elma, di Cristiano Ronaldo ha postato sul suo profilo Instagram. Non è la prima volta che una delle sorelle del campione portoghese risponde in maniera criptica ed inegmatica ad ogni successo di Ronaldo, postando sui social delle frasi significative. Questo episodio si è ripetuto poco dopo la vittoria di Ronaldo del Globe Soccer Awards di Dubai e il luogo ovviamente è sempre identico, ovvero il mondo dei social. L’altra sorella invece, Katia, aveva esultato in occasione della vittoria della statua a Madeira. Dunque un modo scherzoso delle sorelle di Ronaldo di ironizzare sui successi sportivi del fratello sia a livello individuale che di squadra e dunque non ci resta che aspettare il prossimo post social dopo qualche successo di Ronaldo.