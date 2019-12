La Juventus vuole concludere al meglio questa parte di stagione prima della pausa natalizia: un bilancio tutto sommato positivo, nonostante la continua lotta contro l’Inter di Antonio Conte. Domani i bianconeri affronteranno la Sampdoria di Ranieri allo stadio Luigi Ferraris di Genova, con i blucerchiati alla ricerca disperata di punti salvezza. Ecco le parole dell’allenatore Maurizio Sarri in vista del match.

SAMPDORIA-JUVENTUS: LE PAROLE DI MAURIZIO SARRI

TRIDENTE, MODULI E CALENDARIO – “Domani tridente con Higuain, Dybala e Ronaldo? Staremo a vedere con loro presenza in campo, gli altri elementi dovranno alzare il ritmo facendo pressione e cercando di recuperare palla: così facendo l’attacco sarà continuo, soprattutto nella fase di impostazione. I centrocampisti dovranno lavorare in una maniera particolare, nella quale verrà svolto un lavoro dispendioso, ma ovviamente sarà molto difficile sostenere tutti i novanta minuti: tenendo presente anche della copertura che si dovrà fare in mediana. Gli attaccanti stanno tutti bene, ma terrò presente anche in base alle energie visto che abbiamo giocato due giorni fa. Calendario? Il calendario è questo e va bene così, però secondo me c’è stato un errore: far giocare la Lazio lunedì sera a Cagliari. Ma le scelte sono queste ed è inutile piangere sul latte versato”.