A Napoli il clima è teso e la compagine di Ancelotti non potrà fallire il prossimo appuntamento di campionato sabato 7 dicembre contro l’Udinese. I partenopei hanno perso l’ultima sfida di Serie A giocata al San Paolo, contro il Bologna e ora i friulani possono rappresentare la vera oasi di salvezza per Ancelotti. Il tecnico del Napoli è sempre più in bilico: la vittoria non arriva da ben sei partite e le prestazioni sono sempre più negative. Le polemiche nei confronti di squadra, tecnico e dirigenza stanno alimentando sempre di più l’infuocato clima napoletano e un’eventuale esonero di Ancelotti, sarebbe una sconfitta sia per l’ex allenatore del Milan che per De Laurentiis.

Il presidente ha fortemente voluto Carletto alla guida del suo Napoli, ma i risultati non sono stati quelli sperati. In molti rimpiangono Maurizio Sarri e il suo 4-3-3. In ogni caso, l‘Udinese sembra il profilo giusto per tornare al successo. I bianconeri vengono da due sconfitte consecutive contro Sampdoria e Lazio. Ciò è un segnale di inequivocabile crisi che fa ben sperare Insigne & co. Calcio d’inizio ore 18, sabato 7 dicembre.

Udinese-Napoli streaming e diretta tv, dove vedere Serie A sabato 7 dicembre

Il match valido per la 15a giornata di Serie A, Udinese-Napoli, in programma sabato 7 dicembre alle ore 18, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, canali Sky Sport Serie A (canale 203), oppure sul canale Sky Calcio 251. Sarà possibile vedere il match in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, oppure con la nuova streaming tv Now TV.