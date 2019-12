Zlatan Ibrahimovic: lo svedese dice di sì al Milan

Zlatan Ibrahimovic, considerato uno tra i calciatori piu forti del mondo, dopo una stagione di fuoco nella società calcistica statunitense “La Galaxy” è pronto a tornare in Italia per vestire la maglia rossonera, un ottimo regalo di Natale per tutti i tifosi milanisti che aspettavano una svolta per una rinascita della società, che abituata a stare sempre sulla vetta del mondo ora è all’undicesimo posto in classifica della Seria A. Lo svedese, secondo fonti recenti avrebbe già detto di sì alla società del Milan, mancano solo alcuni dettagli da concordare che lo porteranno a firmare un contratto di 6 mesi con il club rossonero con un rinnovo di 12 mesi legato ai gol che realizzerà durante il campionato, insomma saranno sei mesi in cui il campione svedese dovrà dimostrare a tutti ciò che realmente è ancora in grado di fare nella massima serie italiana di calcio. Sarà a disposizione di Pioli già dall’Epifania, momento in cui riprenderà il campionato e il Milan dovrà affrontare in casa la Sampdoria. Sicuramente molti tifosi milanisti sono già intrepidi di vedere cosa cambierà con questo primo rinforzo invernale della società, un rinforzo sicuramente di alto livello internazionale con alle spalle molte aspettative che la società vorrà soddisfare. Zlatan Ibrahimovic sarà in grado di risollevare le sorti della società rossonera ridando fiducia ad un popolo di tifosi molto delusi?