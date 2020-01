Aston Villa-Leicester. Alle ore 20.45 al ‘Villa Park’ di Birmingham i padroni di casa dell’Aston Villa ospitano il Leicester di Brendan Rodgers, il match è valido per la semifinale di ritorno dell’ EFL Cup. Il match d’andata, giocato al ‘King Power Stadium’ lo scorso 8 gennaio, si era concluso sul punteggio di 1-1 con i ‘Villans’ avanti al 28′ con Guilbert assistito da El-Ghazi e poi pareggio delle ‘Foxes’ al 74′ con Iheanacho servito da Jamie Vardy. Il regolamento dell’ EFL Cup non prevede la regola dei goal segnati in trasferta come accade nelle Coppe Europee. La vincente di Aston Villa-Leicester affronterà nella finale dell’ 1 marzo a Wembley la vincente del derby di Manchester che si giocherà il 29 gennaio. L’ Aston Villa ha eliminato il Crewe nei 32.esimi, il Brighton ai 16.esimi, il Wolverhampton agli ottavi di finale e il ‘baby’ Liverpool (la prima squadra dei reds era impegnata nel Mondiale per Club) ai quarti, mentre il Leicester ha eliminato Newcastle ai 32.esimi, Luton ai 16.esimi, Burton agli ottavi di finale ed Everton nei quarti. Il detentore del trofeo è il Manchester City che ha battuto il Chelsea ai calci di rigore.

Aston Villa-Leicester, le probabili formazioni. QUI ASTON VILLA– Il tecnico dei ‘The Villans’ si schiereranno con il 4-3-3 con Heaton tra i pali; i due terzini saranno Guilbert e Targett con Engenls e Hanse al centro della difesa; in mezzo al campo spazio per Nakamba, Luiz e Hourihane; nel tridente offensivo ci saranno El Ghazi, Wesley e Grealish. QUI LEICESTER– Le ‘Foxes’ di Rodgers si schiereranno con il 4-1-4-1 con Schmeichel in porta; la linea difensiva sarà composta da Pereira, Evans, Soyuncu e Chilwel; Ndidi fungerà da schermo davanti alla difesa; davanti a lui agiranno Ayoze, Tielemans, Maddison e Barnes; mentre l’unica punta sarà Vardy.



Aston Villa (4-3-3): Heaton; Guilbert, Engels, Hause, Targett; Nakamba, Luiz, Hourihane; El Ghazi, Wesley, Grealish. All. Heaton.

Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwel; Ndidi; Ayoze, Tielemans, Maddison, Barnes; Vardy. All. Rodgers.

Aston Villa-Leicester, come seguire il match in tv e streaming

Aston Villa-Leicester, info diretta tv e streaming. Questa semifinale di ritorno di EFL Cup sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.