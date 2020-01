ATALANTA-PARMA BIGLIETTI: TUTTO A PROGRAMMA – Dopo le feste natalizie, ritorna finalmente il campionato di Serie A. Certo, il calciomercato di gennaio è sempre il tema del momento dove tutto è attorniato da voci e ipotesi, ma i contenuti non mancano mai. L’Atalanta viaggia sempre più in alto in classifica, anche se mancano precisamente due partite prima della fine del girone d’andata: più precisamente contro Parma e Inter. Partiamo dalla sfida con i crociati dove c’è bisogno del totale appoggio del popolo atalantino. Andiamo ad analizzare la situazione attuale per quanto riguarda il capitolo biglietti, visto che ci sono delle novità importanti per quanto concerne alcuni settori dello stadio.

ATALANTA-PARMA BIGLIETTI / LA SITUAZIONE ATTUALE

ATALANTA-PARMA BIGLIETTI: Atalanta-Parma è una sfida valida per un posto in Europa, ed è per questo che l’importanza aumenta: tre punti per dare una botta al campionato e distanziare le proprie dirette concorrenti. L’atmosfera è sicuramente quella giusta, e in termini di biglietti (attraverso il sito ufficiale di Vivaticket) la vendita sono andate a gonfie vele Tutto esaurito? Fino a qualche giorno fa sembrava di sì, ma ora le cose sono leggermente cambiate: escludendo la Curva Morosini, i settori Curva Pisani e le tribune sono disponibili. In questi casi meglio affrettarsi vista la grande opportunità.