ATALANTA-PARMA FORMAZIONI: LA PRESENTAZIONE DEL MATCH – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida contro il Parma al Gewiss Stadium di Bergamo. Una partita fondamentale per quanto concerne la rincorsa all’Europa (Champions ed Europa League): i nerazzurri sono quinti, il Parma settimo. Si prospetta una grande battaglia calcistica e ci sarà un clima abbastanza caldo dal punto di vista del tifo. L’obbiettivo della Dea è quello di arrivare a quota 34 punti, per poi giocarsela a viso aperto contro l’Inter in quel di San Siro. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le probabili formazioni di Atalanta-Parma.

ATALANTA-PARMA FORMAZIONI: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

I padroni di casa guidati da Gian Piero Gasperini scenderanno in campo con il classico 3-4-1-2 con davanti Gomez, Ilicic e Muriel. In difesa Palomino avrà il compito di dare stabilità al reparto. Freuler, de Roon in mediana per la fase di costruzione. Per quanto riguarda invece il Parma un 4-3-3 offensivo con Sprocati, Kulusevski e Gervinho. Chiavi della difesa affidate a Damian, Iacoponi, Bruno Alves e Pezzella.

ATALANTA-PARMA FORMAZIONI

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Muriel.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Sprocati, Kulusevski, Gervinho.