BOLOGNA FIORENTINA DIRETTA TV E STREAMING: VERSO IL MATCH

Bologna e Fiorentina si affronteranno Lunedì 6 Gennaio alle ore 12:30 al Dall’Ara, match valido per la diciottesima giornata di Serie A. Il Bologna di Mihajlovic, reduce da due vittorie di fila contro Atalanta e Lecce proverà a ripetersi per continuare a sognare e sperare in un posto per l’Europa: attualmente è decimo in classifica a 22 punti. Più grigia la situazione in casa Fiorentina: quindicesimo posto in classifica a 17 punti e una zona retrocessione da allontanare il più possibile. Vincenzo Montella non è più l’allenatore della Viola, decisiva l’ultima sconfitta contro la Roma per 1 a 4, al suo posto Beppe Iachini esordisce sulla panchina della Fiorentina proprio contro il Bologna di Mihajlovic. Una partita che si preannuncia scoppiettante e molto vivace, due squadre molto brave ad attaccare ed un po’ meno brave a difendersi.

BOLOGNA FIORENTINA DIRETTA TV E STREAMING: LO STORICO

Il Bologna non vince in Serie A contro la Fiorentina dal Febbraio del 2013: da allora sette successi per la Fiorentina e tre pareggi. La Fiorentina, invece, è imbattuta da cinque partite di Serie A al Dall’Ara: per la squadra toscana 3 vittorie e due pareggi. Da tenere d’occhio gli esperti attaccanti di entrambe le squadre, Palacio e Boateng. L’argentino dovrebbe partire da titolare e le sue ultime quattro reti sono sempre arrivate al Dall’Ara; Boateng dovrebbe subentrare dalla panchina ma i difensori avversari farebbero bene a stare molto attenti perché il Bologna è una delle sue vittime preferite: è la squadra contro cui il giocatore della Fiorentina ha preso parte attiva a più gol in Serie A.

BOLOGNA FIORENTINA DIRETTA TV E STREAMING: DOVE VEDERE IL MATCH

Il match tra Bologna e Fiorentina in programma per le ore 12:30 del 6 Gennaio 2020 sarà visibile sulla piattaforma DAZN. Diretta streaming offerta dalla piattaforma DAZN per tutti gli abbonati: ci si può collegare tramite app con smartphone e tablet oppure accedendo a DAZN dal sito internet (dazn.com).Per gli abbonati a Sky e a Dazn che hanno aderito all’offerta, sarà possibile vedere il match direttamente sul decoder Sky sul canale 209 (DAZN 1).