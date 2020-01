Bologna, nuovo ricovero per Mihajlovic

Questa mattina Sinisa Mihajlovic è stato ricoverato all’Istituto di Ematologia Seragnoli per iniziare una terapia antivirale conseguente al trapianto di midollo osseo: ecco il comunicato emesso dall’ospedale Sant’Orsola-Malpighi di Bologna sul sito ufficiale della società:

“Il sig. Mihajlovic è stato ricoverato questa mattina all’istituto di Ematologia Seragnoli per essere sottoposto ad una terapia antivirale necessaria, come nel caso in oggetto, dopo il trapianto di midollo osseo (eseguito il 29 ottobre , ndr). I sanitari ritengono che la durata della degenza ospedaliera dovrebbe essere più breve di quellla dei precedenti ricoveri”.

Dal comunicato emerge che non vi siano state complicazioni e tantomeno preoccupazioni sullo stato di salute di Mihajlovic; un ricovero che il Policlinico definisce necessario, una sorta di precauzione dal momento che dopo il trapianto di midollo osseo il sistema immunitario è pur sempre debilitato e che vada rinforzato con un’adeguata terapia; con le dovute cautele il tecnico serbo è tornato sulla panchina del Bologna quasi a pieno regime saltando soltanto il primo tempo della partita contro la Spal per la pioggia, facendo risultare decisiva la sua presenza nella vittoria della sua squadra proiettandola al decimo posto e aggiungendo con una prestazione convincente. Ora i suoi uomini nella sua assenza, e speriamo breve, dovranno cercare di non perdere quella grinta e carisma trasmessa dal suo allenatore e soprattutto la continuità che permetterebbe al Bologna di fare quel salto di qualità; nel frattempo auguriamo al mister un in bocca al lupo e a un presto rivederci.