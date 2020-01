Coppa Italia, gli arbitri dei quarti del 21 e 22 gennaio

GLI ARBITRI DEI PRIMI DUE QUARTI

Nei giorni 21 e 22 gennaio si disputeranno i primi due quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020. Si inizia al San Paolo con il primo quarto di finale, quello tra Napoli e Lazio (Campione in carica della competizione). Il Napoli arriva da un brutto periodo e si trova in una situazione di emergenza mentre la Lazio è la squadra più in forma del campionato. L’ultimo incontro tra le due squadre risale al match di campionato del 11 gennaio, solo 10 giorni fa (Lazio – Napoli 1 – 0 con goal di Immobile su errore di Ospina). A dirigere il match ci sarà Massa, collaboratori Mondin e di Iorio, quarto uomo Manganiello, al VAR Nasca e AVAR Costanzo.

Dettaglio arbitro: Massa è un arbitro di 38 anni, ha debuttato in serie A il 23 gennaio 2001 ed è un arbitro Fifa dal 2014. Ha una media di cartellini gialli per partita uguale a 4.79 e 0.18 di cartellini rossi.

Il secondo e ultimo quarto in programma per questa settimana è quello tra Juventus e Roma all’Allianz Stadium. L’ultimo incontro tra le due squadre è quello del 12 gennaio terminato 2 a 1 per la Juventus. A dirigere il match ci sarà Rocchi, collaboratori Ranghetti e Liberti, quarto uomo Chiffi, al VAR Banti e AVAR Paganessi.

Dettaglio arbitro: Rocchi è un arbitro di 46 anni e ha debuttato in Serie A il 16 maggio 2005 . Ha una media di cartellini gialli per partita uguale a 5.17 e 0.43 di cartellini rossi.