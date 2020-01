Eriksen, Bergomi: “Non so se sarà un grande giocatore in Serie A”

Eriksen è pronto a firmare il contratto di 4 anni e mezzo che lo legherà all’Inter fino al 2024. L’ Inter dopo diversi giorni di trattative con il Tottenham, è riuscita a chiudere con la società londinese per una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni più 1 milione di euro circa riguardanti il 5% della percentuale di solidarietà. Il centrocampista danese è atterrato a Milano questa mattina e ha svolto le visite mediche prima presso la clinica Humanitas di Rozzano e poi si è recato al Coni. Christian Eriksen dovrebbe esordire già a partire dalla delicata trasferta contro l’Udinese alla ‘Dacia Arena’ domenica 2 febbraio nel posticipo serale della 22.a giornata di Serie A, infatti è impensabile un suo impiego nei quarti di finale di Coppa Italia che l’Inter giocherà mercoledì 29 febbraio a ‘San Siro’ contro la Fiorentina, mentre il suo esordio a ‘San Siro’ avverrà il prossimo 9 febbraio nel derby di Milano nel posticipo della 23.a giornata di Serie A. Il centrocampista danese ha debuttato da professionista in Olanda con la maglia dell’Ajax nella stagione 2009-2010, con i lancieri è rimasto sino al giugno del 2013 realizzando 25 reti in 113 presenze per poi passare al Tottenham dove sino al gennaio del 2020 ha realizzato 51 reti in 226 presenze, mentre con la maglia della nazionale danese ha debuttato in nazionale maggiore nel 2010 e sino ad ora ha realizzato 31 reti in 95 presenze. Siamo curiosi adesso come Conte lo farà giocare nel suo 3-5-2.

Eriksen, Bergomi esprime la sua opinione sull’apporto del danese nella nostra Serie A

Beppe Bergomi, volto noto di Sky Sport ed ex difensore dell’Inter ha espresso la sua sull’acquisto di Christian Eriksen, ecco le sue parole: “Io non so se Eriksen sarà un grande giocatore, lo voglio vedere meglio per capire qui da noi quanto possa dare al nostro campionato. Rispetto agli altri che sono arrivati, sicuramente può dare qualcosa in più”.