Giudice Sportivo, gli squalificati per la 20° di Serie A: emergenza Roma in difesa

Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni in vista del ventesimo turno di Serie A. In totale i giocatori squalificati sono sette, tutti quanti per una giornata di gioco effettivo. Emergenza in difesa per la Roma. Fonseca dovrà fare a meno di entrambi i terzini, sia Florenzi sia Kolarov saranno assenti nel prossimo match di Campionato con il Genoa. Non potranno scendere in campo neppure Lulic per la Lazio, contro la Sampdoria, e Hateboer per l’Atalanta, contro la Spal. Curioso come sei su sette dei giocatori squalificati siano esterni. Di seguito l’elenco completo:

CALCIATORI NON ESPULSI:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GIOCO EFFETTIVO:

Lulic (Lazio): per proteste verso gli Ufficiali di gara, già diffidato (Quinta sanzione);

Bisoli (Brescia): per comportamento non regolamentare in campo, già diffidato (Quinta sanzione);

Criscito (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, già diffidato (Quinta sanzione);

Florenzi (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, già diffidato (Quinta sanzione);

Hateboer (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, già diffidato (Quinta sanzione);

Kolarov (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, già diffidato (Quinta sanzione);

Mario Rui (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, già diffidato (Quinta sanzione);