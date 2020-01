Giudice Sportivo, gli squalificati per la 21° di Serie A: nuova stangata per Balotelli

Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni in vista del ventesimo turno di Serie A. In totale i giocatori squalificati sono dieci, di cui Balotelli per due giornate di gioco effettivo, mentre gli altri per una per una sola giornata di gioco effettivo. Di seguito l’elenco di tutti i giocatori squalificati.

CALCIATORI ESPULSI:

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE DI GIOCO EFFETTIVO:

Balotelli (Brescia): per comportamento scorretto verso un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere, al 36° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione indirizzato all’Arbitro un’espressione irriguardosa accompagnata con plateale gestualità;

CALCIATORI ESPULSI:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GIOCO EFFETTIVO:

Bani (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto verso un avversario;

Chabot (Sampdoria): per avere commesso un intervento falloso su di un avversario in possesso di una chiara occasione da rete;

CALCIATORI NON ESPULSI:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GIOCO EFFETTIVO:

Aina (Torino): per comportamento scorretto verso un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);

Candreva (Inter): per comportamento scorretto verso un avversari; già diffidato (Quinta sanzione);

Cassata (Genoa): per proteste verso gli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione);

Dalbert (Fiorentina): per comportamento scorretto verso un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);

Pisacane (Cagliari): per comportamento scorretto verso un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);

Rincon (Torino): per comportamento scorretto verso un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);

Sansone (Bologna): per comportamento scorretto verso un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);

Zaccagni (Verona): per comportamento scorretto verso un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);