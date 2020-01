Inter-Cagliari, Enrico Ruggeri sbotta contro Manganiello: “In Italia gli scudetti te li fanno perdere così”

Inter-Cagliari, Ruggeri contro l’arbitro Manganiello. I nerazzurri non sono riusciti ad andare oltre il pari casalingo contro i sardi e vedono allontanarsi sempre di più la Juventus, impegnata questa sera al San Paolo contro il Napoli. Gli uomini di Conte sono passati in vantaggio con una rete di Lautaro Martinez ma, dopo aver fallito più volte il 2-0, si sono lasciati riprendere da un tiro deviato di Nainggolan. Il finale di gara è stato caratterizzato dal cartellino rosso per proteste del numero dieci dell’Inter che ha fatto infuriare il popolo nerazzurro. La direzione di gara di Manganiello ha lasciato perplessi i tifosi interisti e, in particolare, il cantante e conduttore tv Enrico Ruggeri si è sfogato così su Twitter: “Nell’era post-var gli scudetti te li fanno perdere così. #Inter-Cagliari”.

Inter-Cagliari, Conte non si presenta in conferenza stampa. L’allenatore leccese ha abbandonato lo stadio al termine del match di San Siro e così davanti ai giornalisti si è presentato Christian Stellini. Il vice di Conte ha commentato la direzione di gara di Manganiello: “Non spetta a me dare giudizi sull’episodio, dove mi sono concentrato di più è stato sul metro di giudizio, a mio modo di vedere ottimo fino a quando gli animi non si sono surriscaldati. Poi anche lui è diventato poco lucido e questo si trasmette a tifosi e giocatori. Il Var non è intervenuto perché non c’erano gli estremi, ma è la condotta che conta. Gli arbitri a San Siro non sono mai stati sereni”.