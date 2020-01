Juventus, Sarri: “Abbiamo sbagliato a non chiudere subito la partita con il Parma. De Ligt? Ha un grande futuro”

Intervistato da JTV, Maurizio Sarri ha toccato diversi temi, passando dall’intesa fra Dybala e Higuain fino ad arrivare al Campionato fin qui disputato da De Ligt. A proposito della vittoria contro il Parma: “Abbiamo fatto una partita un po’ più sporca rispetto alle ultime uscite, con la responsabilità di non averla chiusa, perché abbiamo avuto ampie possibilità per chiudere la partita, a cominciare dal finale del primo tempo, per passare alla fase dopo il nostro gol del 2-1“. Sarri ha quindi manifestato soddisfazione per quanto fin qui visto dalla coppia Dybala-Higuain: “Stiamo parlando di giocatori di livello straordinario, quindi rientra nella loro straordinarietà abituarci a questo tipo di gol che abbiamo la fortuna di vedere spesso, mentre in altri stadi molto raramente li vedono. Abbiamo questa fortuna. Era una partita che volevo chiudere, infatti nonostante il vantaggio ho inserito lo stesso Higuain perché sapevo che la parte finale della partita poteva essere di sofferenza. Abbiamo provato a farli giocare tutti e tre come stiamo facendo spesso ultimamente“. Infine, su De Ligt Sarri è convinto del buon acquisto fatto dalla Società la scorsa estate: “Secondo me è forte. Sta crescendo nonostante l’età, nonostante l’inserimento in un mondo diverso, in un calcio diverso, in una mentalità diversa, mi sembra stia crescendo anche piuttosto velocemente“.