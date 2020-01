Lazio-Cremonese. Alle ore 18 allo stadio ‘Olimpico’ di Roma la Lazio di Simone Inzaghi ospita la Cremonese di Massimo Rastelli, il match è valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

I biancocelesti entrano da questo momento nella competizione e vogliono continuare la striscia positiva di 10 vittorie consecutive ottenute in Serie A, la formazione di Inzaghi è reduce dal successo per 1-0 sul Napoli e vuole passare questo turno di Coppa Italia. I grigiorossi giungono a questa sfida di Coppa Italia dopo aver superato tre turni: al secondo turno la Cremonese ha battuto 4-0 la Virtus Francavilla, al terzo turno è arrivato il successo esterno per 1-2 contro il Verona e infine nel quarto turno i grigiorossi hanno superato per 1-0 l’Empoli. La vincente di Lazio-Cremonese nei quarti di finale affronterà la vincente di Napoli-Perugia che si affronteranno questo pomeriggio allo stadio ‘San Paolo’. Lazio-Cremonese sarà arbitrata dal signor Lorenzo Maggioni, il quale sarà coaudiuvato dai signori Robilotta e Sechi, il quarto uomo sarà Dionisi, mentre al VAR ci sarà Giua al Var e Ranghetti sarà l’assistente AVAR.

Lazio-Cremonese, le probabili formazioni. QUI LAZIO- Inzaghi dovrebbe fare in gran parte turnover affidandosi al suo 3-5-2 con Strakosha in porta; i tre difensori saranno Luiz Felipe, Acerbi e Bastos; a centrocampo agiranno Patric, Parolo, Cataldi, Berisha e Jony; in attacco ci saranno Immobile e Caicedo. QUI CREMONESE- Stesso modulo per Rastelli, 3-5-2 con Agazzi in porta; Ravanelli, Bianchetti e Terranova saranno i tre difensori; a centrocampo spazio per Zortea, Arini, Castagnetti, Deli e Migliore; i due attaccanti saranno Ciofani e Ceravolo.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Patric, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Immobile, Caicedo. All. Inzaghi.

Cremonese (3-5-2): Agazzi; Ravanelli, Bianchetti, Terranova; Zortea, Arini, Castagnetti, Deli, Migliore; Ciofani, Ceravolo. All. Rastelli.

Lazio-Cremonese, come seguire il match in tv e streaming

Lazio-Cremonese, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 18, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva dalla Rai. In particolare questa gara verrà trasmessa su Rai 2. Per chi volesse seguire la gara in streaming, potrà farlo attraverso il servizio gratuito Rai Play.