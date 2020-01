Manchester City-Manchester United, streaming e diretta tv, dove vedere Carabao Cup 29 gennaio

Andrà di scena domani all’Etihad di Manchester la semifinale di ritorno di Carabao Cup tra Manchester City e Manchester United. Un derby dove gli Sky Blues di Guardiola partono nettamente favoriti, forti del successo per 3-1 dell’andata a Old Trafford firmato Bernardo Silva, Mahrez e un’autorete. Importante il gol di Rashford, il quale ha riaperto parzialmente la qualificazione per i Red Devils. Lo United sarà chiamato al miracolo nella tana dei Citizens, ma gli uomini di Solskjaer hanno dimostrato di saper far male ai campioni d’Inghilterra in carica.

SEGUI CITY-UNITED IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Entrambe le compagini puntano molto a vincere questa competizione. Specialmente lo United, squadra altalenante in Premier League ma abbastanza continua nelle coppe. La tegola più grossa per lo United sarà proprio l’assenza di Marcus Rashford. L’uomo che sta tenendo in piedi la qualificazione. Spazio in avanti a Martial, che probabilmente verrà schierato come unica punta. Guardiola si affiderà a uno tra Gabriel Jesus e Aguero. Probabile la presenza de El Kun, in forma smagliante e autore di una stagione straordinaria. Calcio d’inizio ore 20:45, mercoledì 29 gennaio.

Manchester City-Manchester United diretta tv e streaming, dove vedere Carabao Cup 29 gennaio

La semifinale di Carabao Cup, Manchester City-Manchester United, sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN. Match in esclusiva su questa piattaforma. La visione in streaming sarà disponibile grazie all’app DAZN su tutti i dispositivi smartphone, tablet o computer. Sarà possibile vedere il match tramite Smart Tv e anche su Sky: infatti, per coloro che avranno attivato il voucher Sky-DAZN (gratis per i clienti Sky da più di tre anni), il match sarà visibile su DAZN1 (canale 209 di Sky).