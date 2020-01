Manchester United-Manchester City streaming e diretta tv, dove vedere semifinali Carabao Cup martedì 7 gennaio

È tempo di derby nelle semifinali di Carabao Cup. Il Manchester City di Pep Guardiola e il Manchester United di Solskjaer si affronteranno ancora una volta in questa stagione. L’ultimo incontro tra le due compagini è terminato a favore dei Red Devils, che si sono imposti a Old Trafford con un 2-1 firmato Rashford-Martial. Lo United fece una grande prestazione a Etihad e ora vorrà ripetersi a Old Trafford, contro gli odiati rivali cittadini.

Il City in questo momento ha ripreso a marciare come si deve. Il ritorno in campo di Sergio Aguero sta coincidendo con la continuità di rendimento della squadra di Guardiola, che guarda a questo derby con fiducia a differenza della Premier League. Oramai nelle mani del Liverpool. In questo match, Guardiola opterà per un attacco a tre formato da Sterling, Aguero e molto probabilmente Mahrez. L’arma in più da parte del tecnico catalano in questi ultimi mesi. Calcio d’inizio ore 21, martedì 7 gennaio.

Manchester United-Manchester City, streaming e diretta tv, semifinali di Carabao Cup martedì 7 gennaio

La semifinale di Carabao Cup, Manchester United-Manchester City, in programma martedì 7 gennaio, sarà trasmessa in streaming e diretta tv su DAZN. La piattaforma DAZN detiene i diritti tv di questa competizione. Sarà possibile vedere in diretta tv il match tramite il canale 209 di Sky, ovvero il canale DAZN1 disponibile per chi avesse attivato il voucher Sky-DAZN. Buona visione!