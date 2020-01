Napoli bestia nera per l’Inter al San Paolo

Il lunedì della Befana del nuovo anno, in serie A, vedrà un posticipo di valore, una classica del calcio italiano, un Napoli-Inter, importante sia per gli azzurri, che per la squadra di Conte, che cercherà di strappare i tre punti, per restare al passo della Juventus, che se la vedrà a Torino col Cagliari.

Napoli, che ha problemi in squadra, infatti, sicuramente mancherà il perno della difesa Koulibaly, e probabilmente anche in attacco, non ci sarà Mertens.

Gattuso, schiererà Luperto affianco a Manolas.

L’Inter, invece non potrà avere la disponibilità di D’Ambrosio, ma torneranno disponibili Sensi, e soprattutto Lautaro Martinez, che tornerà al fianco di Lukaku.

Napoli ed Inter si affronteranno per la 74 ma volta al San Paolo, ed i precedenti vedono una netta maggioranza di successi degli azzurri. Infatti 37 sono i successi partenopei, 19 i pareggi e 17 le affermazioni nerazzurre.

L’ultima vittoria dell’Inter risale al campionato ’97-’98, anno del famoso rigore negato a Ronaldo con la Juventus, mentre il Napoli retrocesse in B, con soli 14 punti.

Ma con la nuova gestione De Laurentiis, in 13 anni di serie A il Napoli si è affermato 11 volte al San Paolo e poi 2 pareggi.

Intanto anche l’impianto di Fuorigrotta si riempie, previsti almeno 40mila spettatori.