Napoli-Inter: diretta tv e streaming, info tv dove vedere Serie A lunedì 6 gennaio

La 18a giornata di Serie A 2019/20 ci offre un super big match: Napoli-Inter. I partenopei sembrano aver riacquisito fiducia da quando Gennaro Gattuso ha preso il posto del suo “maestro” Carlo Ancelotti. Dopo un avvio tutt’altro che positivo (sconfitta al San Paolo contro il Parma di Kulusevsky), la squadra campana allenata dall’ex Milan ha espugnato il difficile campo del Sassuolo per 2-1. Ritrovando finalmente la vittoria in campionato che mancava da ben 8 turni. Le ambizioni del Napoli rimangono sempre alte e l’obiettivo primario è senz’altro quello di entrare in Champions League. Il cammino non sarà semplice dato l’ottavo posto in classifica, ma i partenopei hanno una rosa che può permettergli la rimonta.

Ora però arriverà l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri fanno paura e arrivano al San Paolo da primi della classe. Magari con un Arturo Vidal in più. La società milanese sta tentando l’impossibile pur di strappare il cileno al Barcellona e nelle prossime ore, l’affare potrebbe davvero concretizzarsi. Interessanti saranno le sfide che potrebbero formarsi in campo con i vari Insigne-Mertens, che andranno ad affrontare la prolifica coppia gol Lautaro Martinez-Lukaku. La difesa a tre di Conte formata da Godin-Skriniar-De Vrij sarà messa sotto pressione dalla spinta dei napoletani. L’incubo di Conte è quello di ripetere la disastrosa prestazione del secondo tempo di Dortmund, dove l’Inter fu rimontata di ben 2 gol. Calcio d’inizio ore 20:45, lunedì 6 gennaio.

Napoli-Inter: diretta tv e streaming, dove vedere match Serie A lunedì 6 gennaio

Il match valido per la 18a giornata di Serie A, Napoli-Inter, sarà trasmesso in diretta tv da Sky, canali Sky Sport 1 (canale 201 del satellite e canale 472 o 482 del digitale terrestre), oppure su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite oppure 473 e 483 del digitale terrestre). Per coloro che volessero vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o computer consigliamo di scaricare l’applicazione Sky Go. Disponibile per tutti gli abbonati Sky. Buona visione!