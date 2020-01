Napoli – Juventus diretta tv e streaming, dove vedere il match 26 Gennaio

La 21esima giornata si chiuderà con il big match tra Napoli – Juventus: partenopei che vogliono riscattarsi, bianconeri per consolidare il primato.

NAPOLI – JUVENTUS, LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Un super posticipo per la 21esima giornata con il big match tra Napoli – Juventus che chiuderà la seconda giornata di ritorno. Il Napoli ha bisogno di riscattarsi dopo alcune prove deludenti e proverà a farlo contro la Juventus per riguadagnare terreno per arrivare in zona Europa: il tecnico Gattuso, spera di recuperare per il match Allan ( fermato da un affaticamento) e Mertens che ha ricominciato da poco a lavorare col gruppo dopo un infortunio che lo sta tenendo fuori 2 settimane. In porta solito dubbio Ospina – Meret con la difesa che sarà guidata da Hysaj, Manolas, Di Lorenzo e Mario Rui: centrocampo con Fabian Ruiz che, dopo il turno di riposo in coppa, dovrebbe partire titolare al fianco di Elmas e Zielinski a supportare il trio d’attacco formato da Insigne, Milik e Callejon. Prima di Sarri, invece, al San Paolo da allenatore della Juventus con il tecnico che vuole confermare il suo primo posto e mantenere i punti di distacco sperando in un altro tonfo dell’Inter: Szczesny in porta insieme a Cuadrado, De Ligt, Bonucci con un ballotaggio tra Danilo e Alex Sandro. Centrocampo confermato con Pjanic, Rabiot e Matuidi mentre il dubbio sarà in attacco con il tridente pesante Dybala, Ronaldo, Higuain oppure confermato Ramsey con uno dei due argentini a riposo.

Il big match della 21esima giornata sarà visibile solo Sky che metterà a disposizione i propri canali per la visione in diretta del match ( Canale 201 SkySportHD, Canale 202 SkySerieA e 251 SkyCalcioHD). Inoltre, Sky, metterà a disposizione la propria app SkyGo per seguire il match comodamente in streaming dal proprio smartphone o tablet.