Parma-Lecce. Alle ore 20.45 allo stadio ‘Tardini’ il Parma di Roberto D’Aversa ospita il Lecce di Fabio Liverani, il match è valido per il posticipo della 19.a giornata del campionato di Serie A. I ducali occupano la 9.a posizione con 25 punti all’attivo (7 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte) e sono reduci dalla pesante sconfitta subita al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo contro l’Atalanta con il pesante 5-0 inflitto dagli uomini di Gasperini. I pugliesi sono impelagati nella lotta per non retrocedere, infatti occupano la 17.a posizione con 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte) e sono reduci da tre sconfitte consecutive contro Brescia, Bologna e Udinese nell’ultimo turno per 0-1.

Parma-Lecce sarà diretta dal signor Michael Fabbri di Ravenna che verrà coaudiuvato dai signori Dario Cecconi di Empoli e Valerio Colarossi di Roma 2, mentre il quarto uomo sarà il signor Simone Sozza di Seregno.

Parma-Lecce, le probabili formazioni. QUI PARMA- Classico 4-3-3 per D’Aversa con Sepe in porta; i due terzini saranno Darmian e Gagliolo con Iacoponi e Bruno Alves al centro della difesa; a centrocampo spazio per il trio formato da Hernani, Scozzarella e Grassi; il tridente offensivo sarà formato da Kulusevski, Inglese e Kucka. QUI LECCE- Liverani risponderà con il 4-3-1-2 con Gabriel in porta; in difesa giocheranno Donati, Rossettini, Lucioni e Calderoni; i tre di centrocampo saranno Petriccione, Tachtsidis e Tabanelli; Mancosu sarà il trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata da Falco e Babacar.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Grassi; Kulusevski, Inglese, Kucka. All. D’Aversa

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar. All. Liverani

Parma-Lecce, come seguire il match in tv e streaming

Parma-Lecce, info diretta tv e streaming. Questo posticipo della 19.a giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Calcio 2, mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo anticipo di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Parma-Lecce, i precedenti. Il bilancio delle sei gare giocate in Serie A al ‘Tardini’ tra le due squadre è di 11 confronti con 6 vittorie dei ducali, 4 pareggi ed 1 sola vittoria del Lecce. L’ultimo precedente a Parma risale alla stagione 2011-2012 quando le due squadre diedero vita ad uno spettacolare pareggio per 3-3.