Programmazione Dazn Serie A 20° giornata: il palinsesto del weekend. Dopo la diciannovesima giornata di campionato, l’ultima del girone di andata, e che ha visto la vittoria di tutte le squadre in alto nella classifica, la Serie A TIM torna ad essere protagonista nel weekend di DAZN. Le emozioni della Serie A proseguono quindi anche durante la terza settimana di gennaio. Questa giornata della Serie A su DAZN si aprirà con l’anticipo tra Napoli-Fiorentina, in programma oggi, sabato 18 gennaio alle ore 20:45 al San Paolo di Napoli. Un match importante per entrambe le squadre, in cerca di punti e di identità a seguito del cambio tecnico in entrambe le panchine.

Programmazione Dazn, il programma di domenica. Domenica 19 gennaio, invece, doppio appuntamento in diretta su Dazn. Alle 12:30 sarà la volta di Milan-Udinese: nella prima gara del girone di ritorno il Milan spera nella vittoria e punta tutto sul grande ritorno in campo di Ibrahimovic per risalire la classifica in questa seconda metà di stagione. La squadra di Gotti, invece, spera di bissare il successo dell’andata al Dacia Arena e portare a casa la seconda vittoria di fila contro i rossoneri, cosa che non succede dal campionato 2016/17. Chiude alle 15:00 la sfida del Dall’Ara Bologna-Verona: i rossoblu sperano di mantenere invariato il loro record contro il Verona, ma dovranno fare i conti con i gialloblu, guidati da Ivan Juric, intenzionati a confermare la buona stagione giocata finora anche lontano dal Bentegodi.



Programmazione Dazn Serie A 20° giornata: le gare trasmesse

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn è disponibile anche via satellite sul nuovo canale DAZN1, in onda su Sky al canale 209 per coloro che hanno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it.

Sabato 18 Gennaio 2020

Ore 20.45 Serie A 20a Giornata: Napoli vs Fiorentina – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 20.25) dallo stadio San Paolo di Napoli

Domenica 19 Gennaio 2020

Ore 12.30 Serie A 20a Giornata: Milan vs Udinese – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 12.15) dal Meazza di Milano



Ore 15.00 Serie A 20a Giornata: Bologna vs Hellas Verona – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 14.45) dal Dall’Ara di Bologna

