Roma-Juventus streaming e diretta tv, dove vedere Serie A

Roma-Juventus andrà in scena domenica 12 Gennaio alle 20.45.

Questo big match chiuderà una 19esima giornata che ci ha regalato diverse emozioni: prima con Cagliari-Milan valevole per la lotta all’Europa League, poi con gli altri big match Lazio-Napoli e Inter-Atalanta.

Questa partita poi assume ancora più valore se pensiamo che i bianconeri hanno la possibilità di scalzare l’Inter, che ha appena subito una botta d’arresto proprio contro un’ottima Atalanta e diventare campioni d’inverno.

Ma come arrivano le due squadre? Scopriamolo con le probabili formazioni

Roma-Juventus probabili formazioni

Dovrebbe essere rivoluzione in casa Roma con Fonseca che potrebbe giocare con la difesa a tre composta da Cetin, Mancini e Smalling. In questo modo, Dzekosarebbe coadiuvato da Zaniolo e Pellegrini come trequartisti. Solita Juve, invece, per Sarri che potrebbe scegliere Ramsey dal 1′ alle spalle del duo Dybala-Ronaldo.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Cetin, Mancini, Smalling; Florenzi, Diawara, Veretout, Kolarov; Zaniolo, Lo Pellegrini; Dzeko. ALL.: Fonseca.

A DISP.: Mirante, Fuzato, Fazio, Spinazzola, Juan Jesus, Bruno Peres, Cristante, Perotti, Ünder, Kalinic.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo. ALL.: Sarri.

A DISP.: Buffon, Pinsoglio, Danilo, De Ligt, De Sciglio, Rugani, Emre Can, Pjaca, Bernardeschi, Douglas Costa, Higuain.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.

Dove vedere Roma-Juventus in diretta tv e streaming

Roma-Juventus 12 Gennaio ore 20.45

Diretta Tv: SkySport

Diretta streaming: SkyGo e NowTv