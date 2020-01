Serie A, dove vedere Lecce-Inter in streaming e diretta tv. Al Via del Mare di Lecce si affrontano Lecce e Inter nel match valido per la 20° giornata di campionato di Serie A TIM, la prima del girone di ritorno. Fischio d’inizio ore 15:00. Arbitra Giacomelli, al VAR c’è Guida. Andiamo a vedere le probabili formazioni e come seguire la partita in diretta tv e streaming su Sky.

PROBABILE FORMAZIONE LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Donati; Deiola, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Lapadula, Babacar. All.: Liverani

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Martinez. All.: Conte

Dove vedere Lecce-Inter, info diretta tv e live streaming Sky

Come vedere Lecce-Inter in tv? La telecronaca della partita – dalle 15.00 su Sky Sport Serie A HD (ch. 201 del satellite e ch. 473 del digitale terrestre) – sarà di Andrea Marinozzi, affiancato nel commento tecnico da Lorenzo Minotti; inviato a bordocampo ed interviste a cura di Andrea Paventi. Pre e post partita nello studio di Sky Calcio Show con Alessandro Bonan e i suoi ospiti.

Streaming Lecce-Inter, Serie A 20.a giornata

Per gli abbonati di Sky la partita Lecce-Inter sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match del Via del Mare sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky, che possono registrarsi al servizio.